” الصحة ” تمنع موظفيها من التدخين وتغرم المخالفين

علي القحطاني(صدى):

أصدر الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، قرارًا يقضي بمنع التدخين داخل مرافق وأروقة وزارة الصحة والمنشآت التابعة لها، مشددًا على ضرورة ابتعاد المدخن بمسافة لا تقل عن 15 مترا عن محيط المنشأة عند تعاطيه للتدخين.

وأرسل الوزير اليوم الإثنين، تعميم على منسوبي الصحة أكد خلاله على أنه سيتم تغريم كل من يتعاطى التدخين في أروقة الوزارة أو المنشآت التابعة لها بغرامة مالية مقدارها 200 ريال، مشددًا على أنه سيتم رصد المخالفين عن طريق كاميرات المراقبة.

وأشار الوزير إلى أن القرار يأتي لما يترتب على التدخين من آثار سلبية على صحة الفرد والمجتمع وما ينتج عنه من خسائر مادية ومعنوية.

وبين الوزير أن القرار يأتي حسب نظام مكافحة التدخين، ولائحته التنفيذية التي تنص الفقرة الثانية من مادته السابعة على منع التدخين في الوزارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة.

وشدد الوزير على ضرورة التزام الموظفين بالتعليمات للمصلحة العامة للجميع ولبيئة صحية وآمنة.