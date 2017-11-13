زراعة وتعليم حفر الباطن يطلقان مشتلًا مدرسيًا لتعزيز حب الشجرة

سعيد العجل(صدى):

دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارة التعليم في حفر الباطن مشروع المشتل المدرسي الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة، ويهدف إلى تعزيز قيمة المثابرة عند الطلاب وحب الشجرة والعناية بها.

وبحسب مدير فرع الزراعة بحفر الباطن الدكتور فهد العنزي فإن المشتل الذي أقيم في مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية سينتج ١٠٠٠ شتلة، ويمكن زيادة طاقته لاحقا بحسب الحاجة.

من جانبه أوضح قائد المدرسة الأستاذ عطا الله العنزي، أن الطلاب سيساهمون بأنفسهم في تجهيز الشتلات وغرسها خارج أسوار المدرسة، والأماكن المحمية في المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم كثيراً في ربط الطلاب ببيئتهم وتعزز لديهم الاهتمام بالأشجار.