صحيفة بريطانية : صلاح أفضل من نيمار

ماجد محمد(صدى):

أطلقت صحيفة بليتش ريبورت البريطانية على اللاعب المصري الشاب محمد صلاح لقب ” تعاقد الصيف ” الأفضل متفوقا على لاعبين مثل نيمار ولوكاكو وماريانو دياز لما ظهر به مع ليفربول في الموسم الحالي.

وتمكن صلاح من تسجيل 12 هدفا لليفربول في مختلف المسابقات في الموسم الحالي بواقع 7 أهداف في الدوري الإنجليزي و5 أهداف في دوري الأبطال الأوروبي.

و سجل نيمار نجم باريس سان جيرمان الحالي 7 أهداف في الدوري الفرنسي و4 أهداف في دوري الأبطال الأوروبي أي 11 هدفا في مختلف المسابقات.

ويمتلك روميلو لوكاكو 11 هدفا في مختلف المسابقات بينما ماريانو دياز وسيموني زازا 9 أهداف في مختلف المسابقات وهو ما يمنح الأفضلية للاعب المصري صلاح.