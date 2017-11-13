وزير البلديات يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة

علي القحطاني(صدى):

قرر المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ؛ وزير الشؤون البلدية والقروية، بتكليف قيادات بلدية في كل من أمانة مناطق ” الرياض، تبوك، الطائف، جازان ” لإثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات بين القيادات.

وتضمنت تلك القرارات تكليف الدكتور عيد بن محمد القرني، بالقيام بالعمل رئيسًا لبلدية محافظة عفيف، وتكليف بندر بن مشعان العتيبي بالعمل رئيسًا لبلدية الأحمر، بأمانة منطقة الرياض.

وشملت القرارات تكليف المهندس سعيد بن خليل السعيد، بالعمل رئيسًا لبلدية محافظة تيماء بأمانة منطقة تبوك، وتكليف أسامة محمد زكري، بالعمل رئيسًا لبلدية محافظة الطوال بمنطقة جازان، وفي محافظة الطائف تم تكليف مقرن بن سعد السريح، بالعمل رئيسًا لبلدية ظلم.

وتأتي تلك القرارات في إطار خطة الوزارة لاستقطاب خبرات وطنية مؤهلة، وتحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي في استثمار تلك الكفاءات والطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة.