محكمة التنفيذ تلزم أباً بنفقة تقترب من النصف مليون ريال
أصدر قاضي محكمة التنفيذ في بريدة أمراً تنفيذياً بإلزام أبٍ بتسديد قيمة النفقة الماضية والمستقبلية لطليقته وأبنائهما بإجمالي يقترب من النصف مليون ريال.
وابتدأت تفاصيل القضية عندما رفعت إحدى المطلّقات دعوى تطلب فيها حقّها وأبنائها في النفقة التي تجاهلها زوجها لسنوات، ليصدر القاضي حُكماً بحقها في النفقة بأثرٍ رجعي بعد رفعها للدعوى ضد طليقها.
وبناءً على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة مؤخراً، أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الأب ” المنفّذ ضدّه ” بدفع قيمة النفقة خلال الفترة الماضية البالغة قيمتها 270 ألف ريال، وألزمه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل واحد من أبنائه وقدرها 1000 ريال كنفقة مستقبلية.
كما ألزم قاضي التنفيذ الأب بدفع تكلفة إيجار السكن للأبناء وقدره 30 ألف ريال سنوياً، وألزمه بدفع قيمة سيارة وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال سعودي.
وأمهل القاضي ” المنفّذ ضده ” وبحسب لوائح ونظام التنفيذ خمسة أيام فقط للتنفيذ قبل أن تطبق في حقة العقوبات الرادعة المتمثلة في المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري من خلال مؤسسة النقد السعودي ” ساما ” في حال عدم التزام المنفّذ ضده بالقرار التنفيذي.
M-512[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا ألي يكرهني بزواج الحمدلله اني ماتزوجت بوحدة مقرودة
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6011 ] نشر منذ 3 ساعات
الذكور يبون الزواج على هواهم ما يبون الواجبات اللي فرضها ربي عليهم النفقة واجب عليك واذا ما تبي تنفق الله يخلي المحكمة اللي تحكم بشرع الله طرق عن خشمك تدفعها كفو يالقاضي بيض الله وجهك
ام البنات[ عدد التعليقات: 1424 ] نشر منذ 3 ساعات
لا والله القرود اللي يخلف ويرميهم من غير سكن او مصروف عناد في امهم 😡
ام البنات[ عدد التعليقات: 1424 ] نشر منذ 3 ساعات
تصحيح المقرود
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21618 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5432 ] نشر منذ 3 ساعات
احسن يستاهل ماجاه وحصل له
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
صدقتي يا ام البنات هم عياله المفروض يحرص عليهم حتى لو امهم تطلقت
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21618 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب الاب ملزوم في عياله حت. لو طلق امهم فهو ملزوم في صرفتهم سواءً كانو عنده او عند امهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
صحيح يا لست محرومه