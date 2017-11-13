ابتكار من رحم المعاناة.. مواطنة تكتشف طريقة للقضاء على سوسة النخيل

سالم المطيري(صدى):

من رحم المعاناة، وبدافع الحاجة إلى مساعدة والدها المرزاع الذي يعاني من سوسة النخيل الحمراء؛ تمكنت الفتاة ابتسام العمرو، من ابتكار جهاز يعمل باستخدام الموجات فوق الصوتية وموجات الميكروويف، للقضاء على تلك المشكلة.

وقالت ” العمرو ” خلال مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، إن ” والدها يمتلك مزرعة نخيل بمنطقة القصيم كانت تؤرقه سوسة النخيل، ويعاني من آثارها، الأمر الذي دفعها للتفكير في كيفية اكتشافها والقضاء عليها ” .

وأضافت أن هذا الجهاز الإلكتروني يكشف عن سوسة النخيل الحمراء ويقضي عليها دون الحاجة لإزالة التربة أو الأشجار.

وتابعت ” العمرو ” : ” تخصصي بالكيمياء ومعرفتي بأضرارها على المنتجات، هو السبب في عدم تفكيري في المعالجة بالمواد الكيميائية، وبعدها بدأت بالتفكير في موجات الميكروويف للقضاء على آفة النخيل ” .

وأشارت إلى أنها قامت بتجربة وضع سوسة النخيل في الميكروويف، ولاحظت موتها، فأخذت تردد موجات الميكروويف ودمجتها مع الموجات فوق الصوتية؛ لتحديد مكان وجود سوسة النخيل من خلال الثقب الذي تعيش فيه.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور هذال بن محمد آل ظافر؛ رئيس قسم وقاية النبات بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إن ” عملية وضع الحشرات داخل الميكروويف وحساب كمية الجرعة القاتلة من الإشعاع، ليست الحل فقط، وسبق تجربتها منذ زمن، ولكن إشكال الميكروويف هو حجمه وطريقة إحاطته بجذع النخلة لكي يكون فعالاً ” .

