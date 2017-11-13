” الزكاة والدخل ” تستقبل استفسارات المواطنين عبر حسابها على تويتر

نايف السالم(صدى):

دشنت هيئة الزكاة والدخل، اليوم الإثنين، حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ للردّ على الاستفسارات واستقبال الملاحظات عملاء الهيئة، تحت هذا الأسم ” @Gazt_Care ” .

وعلى جانب أخر، تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الأحد القادم، محاضرة بعنوان ” ضريبة القيمة المضافة ” ، بمقر الغرفة بحي الزايدي، وتشتمل عدة محاور؛ منها ” التعريف بضريبة القيمة المضافة، وشرح للمسميات والمبادئ العامة للضريبة، وعرض أمثلة تطبيقية لتثبيت المعلومات عن الضريبة، بالإضافة إلى عرض أهم متطلبات الالتزام بضريبة القيمة المضافة من خلال التعريف بآلية العمل، والإجراءات المطلوبة من الشركات ” .

فيما نظمت الهيئة اليوم، ورشة عمل حول ” ضريبة القيمة المُضافة ” في مقر الغرفة التجارية والصناعية بأبها، وتحدث خلالها الهيثم بن علي الغذامي؛ الخبير الاقتصادي بالهيئة، حيث أوضح أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش تنظمها الهيئة في عدد من مناطق المملكة؛ من أجل توضيح ملامح ومحددات القيمة المضافة والخطوات المطلوبة من المنشآت الاقتصادية لتطبيقها.

وقال ” الغذامي ” : إن ” المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال تدخل ضمن نظام الضريبة، وعليها التسجيل في هيئة الزكاة والدخل ” ، مضيفًا أن ” الهيئة قامت بإطلاق عملية التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، حيث يغلق التسجيل في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧، والمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية كل شهر، أما المنشآت التي لا تتخطى قيمة إيراداتها السنوية 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر ” .

من جانبه، قال عبدالله بن سعد الزهراني؛ أمين عام غرفة أبها: إن ” هذه الورشة تأتي في إطار برنامج الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تنظمها غرفة أبها لخدمة المجتمع في منطقة عسير، وخصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ” .