بالصور.. مجهولون يعبثون بكاميرات ” ساهر ” على طريق ” مكة- الليث “
عبث مجهولون، بكاميرات ساهر على طريق الساحل القديم ” مكة- الليث ” ، حيث تعمد طمس صناديق ” ساهر ” وتغيير اتجاه الكاميرات ببعضها، بعد أيام قليلة من تشغيلها، للحد من الحوادث المستمرة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عبث المجهولون بعدد من صناديق ” ساهر ” وطمسها ببويات حمراء، إلى جانب تغيير اتجاهات كاميرات النظام في صناديق أخرى لغير الاتجاه الصحيح، الذي وضعت عليه.
وطالب قائدي المركبات على الطريق نفسه، الجهات المعنية؛ بتطبيق العقوبات بحق العابثين وفق الأمر السامي الصادر عام 1402 في الفقرة الخامسة منه، والذي ينص على أن العابث بالممتلكات الحكومية يتعرض للسجن ما بين ستة أشهر وعامين، أو الغرامة بمائة ألف ريال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22501 ] نشر منذ 4 ساعات
قوقل ييييرث
يجيبهم🤗🤗🤗
المالكي[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 23 دقيقة
للأسف الشديد أصبحت المنطقه الواقعه من جنوب مكه إبتداء من قهوة الجبل حتى منطقة يلملم خارج النظام ولا يكترثوا بالتعليمات دون حسيب ولا رقيب ويرتكبون جميع الخالفات من طمس لوحات المركبات أو فكها والتضليل والسير في هيئة مواكب والسرعه الجنونيه والوضع يحتاج إلى تدخل عاجل وصارم