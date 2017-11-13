بالصور.. مجهولون يعبثون بكاميرات ” ساهر ” على طريق ” مكة- الليث “

علي القحطاني(صدى):

عبث مجهولون، بكاميرات ساهر على طريق الساحل القديم ” مكة- الليث ” ، حيث تعمد طمس صناديق ” ساهر ” وتغيير اتجاه الكاميرات ببعضها، بعد أيام قليلة من تشغيلها، للحد من الحوادث المستمرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عبث المجهولون بعدد من صناديق ” ساهر ” وطمسها ببويات حمراء، إلى جانب تغيير اتجاهات كاميرات النظام في صناديق أخرى لغير الاتجاه الصحيح، الذي وضعت عليه.

وطالب قائدي المركبات على الطريق نفسه، الجهات المعنية؛ بتطبيق العقوبات بحق العابثين وفق الأمر السامي الصادر عام 1402 في الفقرة الخامسة منه، والذي ينص على أن العابث بالممتلكات الحكومية يتعرض للسجن ما بين ستة أشهر وعامين، أو الغرامة بمائة ألف ريال.