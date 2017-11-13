الشورى يوافق على مقترح مكافحة التمييز وبث الكراهية

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، مؤكدا بعد أن استمع لرأي الأغلبية والأقلية في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، على ملاءمة الدراسة.

يذكر أن مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية يتكون من ٢٩ مادة، ويهدف إلى تجريم التمييز ضدّ الأفراد والجماعات بسبب اللون أو العرق، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية أو المناطقية أو الطائفية أو القائمة على التصنيف السياسي والفكري.