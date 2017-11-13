مدير الـ CIA الأسبق : يجب تدمير أي كيان له علاقة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية

واشنطن(صدى):

طالب جيمس وولسي مدير المخابرات الأمريكية السابق، بتدمير البنية التحتية للحرس الثوري الإيراني رسمياً وبشكل كامل للحد من التهديدات النووية والإرهابية لإيران .

وقال رئيس المخابرات الأمريكية CIA السابق 1993-1995، في فترة الرئيس بيل كلينتون في حديث مع صحيفة ” جيروسلم بوست ” أول أمس الجمعة: نظرا لأن الحرس الثوري يشكل المصدر الأول للإرهاب في العالم، فينبغي أن ندمر أي شيء له علاقة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية مضيفاً أنه في تهديده لنا في المرة القادمة يجب قصف بنيته التحتية بست إلى 12 قنبلة ذات وزن 8 أطنان.