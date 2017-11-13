6 تصرفات هامة تجعل شريك حياتك خاتمًا في إصبعك
تتمنى كل فتاة أن تتأكد بنسبة 100% من عدم خيانة الرجل الذي تحبه لها، أو البحث عن فتاة أخرى ، فالرجال مختلفون في طباعهم عن بعضهم، لكنهم يتفقون في بعض الأمور التي يتمنون الشعور بها، من جانب الجنس الناعم.
وهذه النصائح الذهبية ستساعدك لجعل الرجل خاتماً في أصبعك، يرفض الابتعاد عنك، بل سيتمسك بكِ أكثر وأكثر.
1- كوني طبيعية أكثر، فالرجال يحبون المرأة التي تظهر على طبيعتها من خلال لون شعرها وطريقة تصفيفه مع تقليل مستحضرات التجميل التي تضعها، فالجمال الطبيعي يجذبهم أكثر.
2- اشغليه باهتماماتك، فهذا سيقرب وجهات النظر بينكما، ويقلل مساحات الاختلاف والتشاجر.
3- لا تبادري بالاتصال به، دعيه يبحث عنك ليكون شغوفاً بكِ باستمرار.
4- كوني لطيفة مع أصدقائه وصديقاته، وخاصة بنات جنسك، فهذا سيعكس انطباعاً بشدة ثقتك في نفسك، وهي أكثر الصفات التي تعجب الرجل ويبحث عنها دائماً في شريكة حياته.
5- إذا استطعتِ أن تجعليه يضحك بصوت مرتفع معكِ فتأكدي أنه أصبح أسيراً لحُبك، الرجال يُغرمون بالفتيات خفيفات الدم، ويبتعدون عن الفتيات الكئيبات.
6- كوني غامضة، ولا تكشفي عن أسرارك بسهولة، فطبيعة الرجل أنه يُحب البحث دائماً عن امرأته، ويسعى دائمًا لكشف ما يدور في مخيلتها، لذا اجعليه يتعلق بغموضك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22501 ] نشر منذ 4 ساعات
مايحتاج
لأن المرأه
تاخذ قلب الرجل إذا حبها😨
وتاخذ راتبه إذا تزوجها😧
وبيته إذا تركها😲
وراتب التقاعد إذا مات😣
وفلأخير تقول ماأخذنا منه الا وجع القلب😱
مع تحيات:
#اليوم العالمي للرجل المسكين#😭
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
كلام غير صحيح الرجل مستحيل يوافق على النقطة الرابعه
والاخيرة
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه يالقرني اليوم العالمي للرجل المسكين
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
اما الصورة فهو طاير بها
ههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 2984 ] نشر منذ 3 ساعات
طـيـب ***
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11340 ] نشر منذ 3 ساعات
الاجانب شبه بعض مافيه فرق بين الرجل والمراه كلهم بيض وشعورهم شقراء
الصوره اعلاه كانهم اخوان بسم الله 😂😂
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.والابشع من هيك رجالهم باهتين بليدين سبحان الله مافيهم رجوله مدري كيف ينحبون؟؟ 🤔🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
لاهم ينحبون ولا هن ينحبن بس وافق شننا طبقه
ههههه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11340 ] نشر منذ 2 ساعتين
.قال خاتم باصبعها 😂😂
قولو خرووووف ياجماعه وريحونا
الرجل الحقيقي لايمكن تسيطر عليه امرأه
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أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11340 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه وين باقي الكلام 😂😂
ماهسامحك ياكتترول
راح ارفع فيك لمكافحة الفساد 😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
برق[ عدد التعليقات: 11009 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين خاتم بإصبعها هههههههه
والله لتبطي عظم ، الا اذا كان ضعيف شخصيه فهذا أصلا مايحتاج معه
حِيَل وتحايل
هذا جاهز للتسحيب
ايتها المرأه “” هل تريدين السيطره على الرجل ؟؟؟؟؟
كوني انثى حقيقيه ومطيعه وغير متضجره من أهله وضيوفه وابشري بالخير
غير كذا ماراح تسيطرين الا على الانسان الضعيف الشخصيه ، عاد الضعيف
الشخصيه الله يقنعك ابركته مافيه خير أصلا واهله طفشانين منه ولا يبونه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15350 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما أقتنعت بالنقاط ذي !!!
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9830 ] نشر منذ 1 ساعة
👍🏻👌 .. ماتوصوش
الداهيه داهيه من يؤمها والضعيفةة بياكلها الرجال اكل وهي ساكته 😂