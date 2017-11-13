6 تصرفات هامة تجعل شريك حياتك خاتمًا في إصبعك

متابعات(صدى):

تتمنى كل فتاة أن تتأكد بنسبة 100% من عدم خيانة الرجل الذي تحبه لها، أو البحث عن فتاة أخرى ، فالرجال مختلفون في طباعهم عن بعضهم، لكنهم يتفقون في بعض الأمور التي يتمنون الشعور بها، من جانب الجنس الناعم.

وهذه النصائح الذهبية ستساعدك لجعل الرجل خاتماً في أصبعك، يرفض الابتعاد عنك، بل سيتمسك بكِ أكثر وأكثر.

1- كوني طبيعية أكثر، فالرجال يحبون المرأة التي تظهر على طبيعتها من خلال لون شعرها وطريقة تصفيفه مع تقليل مستحضرات التجميل التي تضعها، فالجمال الطبيعي يجذبهم أكثر.

2- اشغليه باهتماماتك، فهذا سيقرب وجهات النظر بينكما، ويقلل مساحات الاختلاف والتشاجر.

3- لا تبادري بالاتصال به، دعيه يبحث عنك ليكون شغوفاً بكِ باستمرار.

4- كوني لطيفة مع أصدقائه وصديقاته، وخاصة بنات جنسك، فهذا سيعكس انطباعاً بشدة ثقتك في نفسك، وهي أكثر الصفات التي تعجب الرجل ويبحث عنها دائماً في شريكة حياته.

5- إذا استطعتِ أن تجعليه يضحك بصوت مرتفع معكِ فتأكدي أنه أصبح أسيراً لحُبك، الرجال يُغرمون بالفتيات خفيفات الدم، ويبتعدون عن الفتيات الكئيبات.

6- كوني غامضة، ولا تكشفي عن أسرارك بسهولة، فطبيعة الرجل أنه يُحب البحث دائماً عن امرأته، ويسعى دائمًا لكشف ما يدور في مخيلتها، لذا اجعليه يتعلق بغموضك.