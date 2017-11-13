الخدمة المدنية تعلن أخر موعد لاستقبال طلبات الرجال على الوظائف الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أن موعد نهاية استقبال طلبات التقديم على الوظائف المشمولة باللائحة الصحية للرجال عبر نظام ” جدارة ” ، ستكون منتصف ليل اليوم الإثنين في تمام الـ 12 مساءً.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن مجموعة من الوظائف الخميس الماضي، عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، في الوقت الذي تبدأ فيه فترة التقديم الخاصة بالوظائف الصحية للنساء من يوم غدٍ الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ.

ويأتي إعلان الوزارة للوظائف المشمولة باللائحة الصحية ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438- 1439هـ، والخاص بالمواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها.

وتلقت الوزارة آخر طلبات إشغال تلك الوظائف من قبل الجهات الحكومية من تاريخ 19/ 2/ 1439هـ. وبلغ إجمالي عدد هذه الوظائف المشمولة بالإعلان 3463 وظيفة.