طرق بسيطة للحد من احتراق شاشات أوليد

نورة الشهري(صدى):

تزايد اعتماد الشركات المنتجة للهواتف الذكية على شاشات ” أوليد ” في الآونة الأخيرة، غير أن هذه النوعية من الشاشات تظهر الألوان عليها بصورة غير طبيعية أو ” حرق ” الصور، حيث تظل الأيقونات التي تم عرضها لفترة طويلة مرئية على الشاشة، رغم عرض صورة أخرى.

ومن خلال اتباع بعض الحيل البسيطة يمكن الحد من ” حرق ” الصور بدرجة كبيرة:

أوضحت بوابة التقنيات ” androidauthority.com ” إلى أن خفض درجة سطوع الشاشة لا يسهم في الحفاظ على شحنة البطارية فحسب، بل يعمل أيضاً على إطالة العمر الافتراضي للدايودات المضيئة في الشاشة.

عادة ما تؤدي الصور الثابتة المعروضة باستمرار مع درجة تباين مرتفعة وسطوع عال إلى ظهور ” حرق ” الصور، ولذلك تنصح شركة أبل الأمريكية بضبط وظيفة الإيقاف التلقائي للشاشة على فترة قصيرة.

تعمل صورة الخلفية الداكنة على الحفاظ على الشاشة وعند قيام المستخدم بتغييرها بانتظام فإنه يمنع ظهور ” حرق الصور ” ، كما تنصح بوابة التقنيات باختيار لون داكن عند استعمال لوحة مفاتيح البرمجيات، حتى يمنع الاستهلاك المتفاوت للنصف السفلي من الشاشة.

بالنسبة للتطبيقات، التي يتم استعمالها لفترات طويلة، مثل تطبيق الملاحة، فإنه من الأفضل استخدام مثل هذه التطبيقات بدون عناصر استعمال ثابتة تبدو بلون ساطع.

و تنصح شركة أبل بضرورة تحديث برامج الهاتف الذكي بصورة منتظمة، نظراً لأنه عادة ما يتم مواصلة تطوير وظيفة التحكم في الشاشة على مدار العمر الافتراضي للهاتف الذكي.