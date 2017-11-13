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حزب الله يهدد بخطف السعوديين في لبنان

حزب الله يهدد بخطف السعوديين في لبنان
بيروت(صدى):

تلقت سفارة المملكة في لبنان تهديدات مفادها اختطاف 15 مواطناً سعودياً من لبنان من قِبل مجموعة تُطلق على نفسها مجموعة الملثمين الذين ينتمون إلى ميليشيات ” حزب الله ” الشيعية، وأكّدت المجموعة أنها ستعمل على خطف السعوديين في لبنان.

وقالت مصادر إن سفارة المملكة في لبنان رحّلت ما بين 65 إلى 70 % من السعوديين الموجودين هناك وذلك عقب النداء الذي وجّهته وزارة الخارجية السعودية بضرورة مغادرة رعاياها لبنان.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية في لبنان تعمل الآن على تتبع التهديدات التي وجّهتها المجموعة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين السعوديين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 4 ساعات

اطردوهم من بلدنا
او ضعوهم في السجون عندنا المعامله بالمثل
اوسخ جنسية

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات

أبو فهد لاتعمم وكون محترم

[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات

التعميم مهوب زين وكل دولها وفيها رجالها وفيها الطيب والخيب

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