هيئة الترفيه تطلق ” منصة الأفكار ” الإلكترونية لمنظمي الفعاليات

علي القحطاني(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للترفيه منصة ” تسجيل الأفكار لروزنامة ترفيه 2018 ” الإلكترونية لمنظمي الفعاليات الترفيهية من المؤسسات والشركات المتخصصة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف تنمية وتطوير وتنويع القطاع من خلال إثراء صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية والوصول بها إلى أعلى المعايير الدولية.

ودعت الهيئة شركات تنظيم الفعاليات الراغبين في الحصول على الدعم والتمويل للأفكار (التي تجتاز معايير القبول والترشيح)، إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية؛ حيث بدأ اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2017 استقبال أفكار فعاليات المؤسسات والشركات المتخصصة على ” منصة الأفكار لروزنامة 2018 ” ، وينتهي يوم الخميس 14 ديسمبر القادم على الرابط http://add.roznamah.sa.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق المنصة الإلكترونية يُعد أحد مساعيها الرامية إلى تقديم باقة من الخيارات الترفيهية المتميزة للعام المقبل، من خلال تطوير العديد من الأدوات الفاعلة لتطوير ودعم القطاع الترفيهي لتصل خدماته إلى جميع مناطق المملكة.

وأكدت عزمها على المضي قدماً نحو تطبيق عدد من الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز الخدمات الترفيهية باختلاف أشكالها ، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي، مضيفه إلى أن المنصة الإلكترونية تتيح لمزودي الخدمات التواصل وتقديم العروض إلكترونيًا، إلى جانب تطوير 14 ملفاً تعريفياً يهدف إلى إلهام وتوجيه مزودي الخدمات للابتكار وبناء محتوى ثري.

وحثت الهيئة الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات على سرعة تسجيل أفكارهم الابتكارية في المنصة الإلكترونية قبل حلول الموعد النهائي للتسجيل، مشيرة إلى أنه بإمكان مزودي الخدمة الراغبين في الحصول على الدعم المالي والترويجي التسجيل في ” منصة الأفكار لروزنامة 2018 ” ، ومن ثم اختيار الملف أو الملفات المناسبة لهم، وتقديم العروض المتوافقة مع المواسم.

وعن آلية التسجيل في المنصة الإلكترونية ستقوم كل شركة بالتسجيل وإنشاء ملف جديد باسمها، وبعد تعبئة البيانات المطلوبة ورفع الأوراق الرسمية يتم مراجعة ملفها من قبل الفريق المختص، وتتم الموافقة على ملف الشركة– بعد التحقق منها- الأمر الذي سيسمح لها بمراجعة المواضيع وتقديم أفكار فعالياتهم في المنصة.

من جهة أخرى أوضحت عدد من شركات تنظيم الفعاليات بأن إطلاق المنصة الإلكترونية سيعزز البنية التحتية للترفيه في المملكة بطريقة احترافية ومتوازنة، أسوة بالتجارب العالمية والإقليمية؛ الأمر الذي سيضمن وجود مخرجات نوعيّة ومبتكرة ستخدم المواطنين والمقيمين في جميع المدن.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه بأن منصة ” تسجيل الأفكار لروزنامة الترفيه 2018 ” ، من شأنها إعطاء دافعية كبيرة لمنظمي الفعاليات – وبخاصة المحلية- في بلورة مشروعات ترفيهية لا تخدم فقط المدن الرئيسية، بل ستوجه بوصلتها صوب المدن المتوسطة والصغيرة، وهو سوق جديد لم يستثمر طوال السنوات الماضية بشكل منهجي وديناميكي.