بالفيديو.. مصرية تعاتب زوجها بطريقة طريفة لهروبه بعد زلزال الكويت بدونها
وجهت سيدة مصرية عتاباً طريفاً لزوجها المقيم معها في الكويت، بعد أن تركها وفر هارباً بمفرده أثناء وقوع الهزة الأرضيّة التي وصل أثرها إلى الكويت مساء الأحد.
وثق ذلك مقطع فيديو للأسرة المصرية حيث أظهر الزوجة وهي تستفسر من زوجها الذي كانت آثار الصدمة مازالت بادية على وجهه، عن سبب هروبه بمفرده وتركها، فيما برر الزوج فعلته بأنه طلب منها الهرب معه لكنها لم تسمعه.
وأبان المقطع محاولة الزوج احتواء الموقف، طالباً من زوجته أن ترتدي ملابسها وتنزل معه إلى الشارع للاحتماء والهرب مرة أخرى، وعندما سألته الزوجة عن سبب ذلك بعد انتهاء الزلزال، أجابها أنه سيكون له توابع وهزات أخرى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37873 ] نشر منذ 5 ساعات
هذي الروعه وماتسوي ,,
,, اللهم أمن روعنا وروعهم ,, يارحمن يارحيم ,, آمين ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1008 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههههههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 4 ساعات
فركلها وخلاهم 😅😅😅😅
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5943 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههه😊ذا لقالو ببعض الامثال نفسي نفسي المهم سلامته😂😂😊الله يحفظ عباده
رااايق[ عدد التعليقات: 2984 ] نشر منذ 4 ساعات
** سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم **
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تلقون قالها في نفسه ** ياروح مابعدك روح **!! شال عليه ** ههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15350 ] نشر منذ 4 ساعات
هرب وخلاها ما ينلام من الخوف 😆
همس~[ عدد التعليقات: 863 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه مافيه خير ؛؛
السعودي هو اللي مستحيل يترك عيلته بخطر ؛؛؛
ي لبى قلوبهم بس ❤️~
مواطن 2017[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
تذكرت قوله تعالى : {فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ . يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ . وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ . ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ . وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ . تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ . أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ}
اللهم أجعلنا من أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6011 ] نشر منذ 5 دقائق
أكيد ما يفكر الا بنفسه