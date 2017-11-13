بالفيديو.. مصرية تعاتب زوجها بطريقة طريفة لهروبه بعد زلزال الكويت بدونها

القاهرة(صدى):

وجهت سيدة مصرية عتاباً طريفاً لزوجها المقيم معها في الكويت، بعد أن تركها وفر هارباً بمفرده أثناء وقوع الهزة الأرضيّة التي وصل أثرها إلى الكويت مساء الأحد.

وثق ذلك مقطع فيديو للأسرة المصرية حيث أظهر الزوجة وهي تستفسر من زوجها الذي كانت آثار الصدمة مازالت بادية على وجهه، عن سبب هروبه بمفرده وتركها، فيما برر الزوج فعلته بأنه طلب منها الهرب معه لكنها لم تسمعه.

وأبان المقطع محاولة الزوج احتواء الموقف، طالباً من زوجته أن ترتدي ملابسها وتنزل معه إلى الشارع للاحتماء والهرب مرة أخرى، وعندما سألته الزوجة عن سبب ذلك بعد انتهاء الزلزال، أجابها أنه سيكون له توابع وهزات أخرى.