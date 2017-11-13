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بالفيديو.. لحظة اعتداء مجموعة من الشباب بالسيوف على صيدلي

بالفيديو.. لحظة اعتداء مجموعة من الشباب بالسيوف على صيدلي
القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مرعب لاعتداء وحشي من مجموعة من الشباب على صيدلي في صيدليته في مصر.

وأظهر مطقع الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة اقتحام مجموعة من الشباب المدججين بالأسلحة البيضاء والسيوف لصيدلية بمحافظة الغربية بدلتا مصر واعتدائهم على الصيدلي الذي تعرض لإصابات خطيرة في يده ولم يظهر الفيديو دوافع الشباب لارتكاب هذه الواقعة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37873 ] نشر منذ 5 ساعات

همج والبلد فوضى ,,

[ عدد التعليقات: 2984 ] نشر منذ 4 ساعات

بلطجية ******

[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 2 ساعتين

يبيلهم جلد بنفس السيوف

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