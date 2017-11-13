بالفيديو.. لحظة اعتداء مجموعة من الشباب بالسيوف على صيدلي
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مرعب لاعتداء وحشي من مجموعة من الشباب على صيدلي في صيدليته في مصر.
وأظهر مطقع الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة اقتحام مجموعة من الشباب المدججين بالأسلحة البيضاء والسيوف لصيدلية بمحافظة الغربية بدلتا مصر واعتدائهم على الصيدلي الذي تعرض لإصابات خطيرة في يده ولم يظهر الفيديو دوافع الشباب لارتكاب هذه الواقعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22501 ] نشر منذ 5 ساعات
أختفى التعليق😡
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37873 ] نشر منذ 5 ساعات
همج والبلد فوضى ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 2984 ] نشر منذ 4 ساعات
بلطجية ******
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 3 ساعات
متأثرين بحرب البسوس 😀
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبيلهم جلد بنفس السيوف