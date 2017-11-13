63 % من البريطانيون يعانون من السمنة

لندن(صدى):

تعتبر معدلات السمنة في بريطانيا هي الأكثر بين دول غرب أوروبا، حيث تضاعفت على مدار العشرين سنة الماضية، مشيرا إلى أن حوالي 63 في المئة من البريطانيين البالغين يعانون من زيادة الوزن.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن صحة البريطانيين العامة ومتوسطات أعمارهم لا تزال عند مستويات مقبولة، وساعد على ذلك تراجع عدد المدخنين ونسبة تناول المشروبات الكحولية.

وتصنف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بريطانيا بين 5 دول تعاني من ” ارتفاع قياسي ” في معدل السمنة منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين.

وحذر التقرير الصادر عن المنظمة من أن السمنة تؤدي إلى ” زيادة في احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة، خاصة ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وداء السكري، وأمراض القلب “.

وأشاد التقرير بالحملات التي شهدتها بريطانيا في الفترة الأخيرة، والتي تضمن حظر بيع قوالب الشكولاتة الكبيرة في منافذ المستشفيات، وفرض ضريبة على المأكولات والمشروبات المحلاة بالسكر.