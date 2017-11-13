5 خطوات عليك القيام بها بعد العلاقة الحميمة

متابعات(صدى):

تٌعد النّظافة الشّخصية قبل وبعد العلاقة الحميمة، من الأمور التي يجب ألا يقلّل من شأنها أحد .

وفيما يلي 5 خطوات التي يجب القيام بها من أجل الحفاظ على النّظافة الشخصيّة بعد العلاقة:

– الاستحمام:

احرصوا قبل وبعد ممارسة العلاقة الحميمة على الاستحمام؛ وذلك ليشعر الجسم بالانتعاش الحقيقي. خلال الاستحمام، يُنصح بأن تستخدموا غسولاً صحيّاً وآمناً للمنطقة الحسّاسة لتطهيرها وجعلها نقيّة ورائحتها جيّدة.

– غسل الأسنان والفم:

لا بدّ من ان تغسلوا أسنانكم جيّداً قبل وبعد ممارسة العلاقة الحميمة، واحرصوا أيضاً على استخدام غسولٍ طبي للفم برائحةٍ جميلة للشّعور بالانتعاش. كما انّ غسل الفم مهمّ جداً لتجنّب حدوث أيّ التهابات في الفم.

– التبوّل:

من أهمّ النصائح التي يمكنكم اتّباعها بعد ممارسة العلاقة الحميمية مباشرةً هي التبوّل؛ وذلك من أجل الحماية من نمو البكتريا وللتّخفيف من الإصابة بالالتهابات والفطريات ولتفادي تلف الأنسجة والحدّ من الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

– تغيير الملابس الدّاخليّة:

بعد الاستحمام، احرصوا على تغيير الملابس الدّاخليّة التي قد تحتوي على بعض الإفرازات النّاتجة عن العلاقة الحميمة؛ وذلك لكي تتفادوا الإصابة ببعض الأمراض والالتهابات ولتشعروا بالانتعاش. كذلك، يُنصح باستخدام الملابس الدّاخلية القطنيّة وتجنّب الأقمشة الصّناعية لامتصاص العرق والرطوبة.

– الفوط الصّحية:

يُفضّل ان تلجأ المرأة بعد ممارسة العلاقة الحميمة إلى استخدام الفوط الصّحية؛ إذ انّ استعمال هذه الفوط من شأنه ان يساعد في منحها شعوراً بالنّظافة والجفاف خصوصاً بعد العلاقة الزّوجيّة، على ان يتمّ تغييرها بشكلٍ دوري لمنع البكتيريا من التّكاثر في المنطقة الحسّاسة.