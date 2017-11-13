5 خطوات عليك القيام بها بعد العلاقة الحميمة
تٌعد النّظافة الشّخصية قبل وبعد العلاقة الحميمة، من الأمور التي يجب ألا يقلّل من شأنها أحد .
وفيما يلي 5 خطوات التي يجب القيام بها من أجل الحفاظ على النّظافة الشخصيّة بعد العلاقة:
– الاستحمام:
احرصوا قبل وبعد ممارسة العلاقة الحميمة على الاستحمام؛ وذلك ليشعر الجسم بالانتعاش الحقيقي. خلال الاستحمام، يُنصح بأن تستخدموا غسولاً صحيّاً وآمناً للمنطقة الحسّاسة لتطهيرها وجعلها نقيّة ورائحتها جيّدة.
– غسل الأسنان والفم:
لا بدّ من ان تغسلوا أسنانكم جيّداً قبل وبعد ممارسة العلاقة الحميمة، واحرصوا أيضاً على استخدام غسولٍ طبي للفم برائحةٍ جميلة للشّعور بالانتعاش. كما انّ غسل الفم مهمّ جداً لتجنّب حدوث أيّ التهابات في الفم.
– التبوّل:
من أهمّ النصائح التي يمكنكم اتّباعها بعد ممارسة العلاقة الحميمية مباشرةً هي التبوّل؛ وذلك من أجل الحماية من نمو البكتريا وللتّخفيف من الإصابة بالالتهابات والفطريات ولتفادي تلف الأنسجة والحدّ من الإصابة بالتهاب المسالك البولية.
– تغيير الملابس الدّاخليّة:
بعد الاستحمام، احرصوا على تغيير الملابس الدّاخليّة التي قد تحتوي على بعض الإفرازات النّاتجة عن العلاقة الحميمة؛ وذلك لكي تتفادوا الإصابة ببعض الأمراض والالتهابات ولتشعروا بالانتعاش. كذلك، يُنصح باستخدام الملابس الدّاخلية القطنيّة وتجنّب الأقمشة الصّناعية لامتصاص العرق والرطوبة.
– الفوط الصّحية:
يُفضّل ان تلجأ المرأة بعد ممارسة العلاقة الحميمة إلى استخدام الفوط الصّحية؛ إذ انّ استعمال هذه الفوط من شأنه ان يساعد في منحها شعوراً بالنّظافة والجفاف خصوصاً بعد العلاقة الزّوجيّة، على ان يتمّ تغييرها بشكلٍ دوري لمنع البكتيريا من التّكاثر في المنطقة الحسّاسة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22501 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههه هههههههههه
ذكرتوني بشين مضى علي🤗🤗🤗
رااايق[ عدد التعليقات: 2984 ] نشر منذ 4 ساعات
يااا بوي ريحونا كل يوم لكم نصيحة ** هذي شغلة مزاج وكل يتصرف على حسب تفكيره وشعوره *****
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طار في الهوا شاشي وأنت ماتدراشي ! يا قدع هههههههههه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5432 ] نشر منذ 4 ساعات
بعد العلاقه تفل عليها وقم من فوقها ههههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 4 ساعات
فلسفة زايدة
طيب هذا شي طبيعي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6447 ] نشر منذ 4 ساعات
مــآآآآآآشششششش . مَمِـــنه فـايــده وجـودِه مِثِــل عَــدَمِــه .
M-512[ عدد التعليقات: 550 ] نشر منذ 3 ساعات
اكيد النظافة مهمه جدا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو فهد عقاب وصقر وشاهين وحر واخرتها ماتكرم القراء غريبه منك يا صقر ماتعودناها منك يا حر وكلامك هذا طال عمرك غير مقبول يا شاهين وتستاهل عليه عقاب
أمل الفهيدي[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب ترزقنا بالزوج الصالح
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 2 ساعتين
امين
برق[ عدد التعليقات: 11009 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابوفهد عقاب صقر شاهين الحر 😂😂😂😂
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9830 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلعععن هالعلاقهه ادوختووووونااااا 😭😭😭😭
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9830 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو فهد مانلومككك حيوااان يعني شغل بهاايمم 😂😂😂😂