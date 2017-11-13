العامة للتقاعد تحذر من تلاشي الأصول الاستثمارية خلال 5 سنوات
طالبت المؤسسة العامة للتقاعد، بإيجاد خطة تقاعد تكميلية تبنى على أساس نظام الاشتراكات المحددة كبديل للنظام الحالي أو داعم له، محذرة من تلاشي الأصول الاستثمارية خلال 5 سنوات.
وشددت المؤسسة على رفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بـ5 في المائة للحساب المدني، و7 في المائة للحساب العسكري، لحل العجز المالي في نظامي المؤسسة العسكري والمدني.
من جهته، حذر عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ من الانعكاسات المالية والاجتماعية الخطرة من الوضع المالي لمؤسسة التقاعد، ونفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، وعدم الاستمرار في صرف المعاشات وتلاشيها خلال سنوات.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3548 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله
الى متى طيب
مجرد استفهام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
ونحن نطالب بكشف نوعية الاستثمارات التى تقوم بها الموسسة ومن يديرها
ومدى الارباح والخسائر خلال السنوات الماضية
مغرد[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 4 ساعات
راحت حقوق المسا كين لا حول ولا قوة الا بالله المفروض يتحا سبون ويحقق معهم فى التلا عب فى اموال واستثما رات غير مكشوفه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 4 ساعات
الموظف طول حياتة العملية وهو يدفع لهم من غير استثماراتهم
واذا تقاعد ولم يبقى له الاسنوات قليلة في الدنيا ويريد ان يرتاح
بقية حياتة.
تاتون وتقولون لم نعد نستطيع الدفع للمتقاعد هذا كلام.
شف الدول الاخرى كيف يوفرون للمتقاعد من سبل الراحة
كالنوادي والخدمات الطبية والتسهيلات …الخ .
مغرد[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 4 ساعات
انشا الله سيدى ولى العهد ينخذ اجرات معاهم انشا الله ويكشف ما يدور فى الموؤسسه
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
احسن يرفعون سن التفاعد
alfahd42[ عدد التعليقات: 12612 ] نشر منذ 3 ساعات
وين راحت المليارات