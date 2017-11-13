عمليات نوعية تمكن 4 سيدات من المشي مجددًا بأحد رفيدة

حسين العلي (صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة من إجراء أربع عمليات جراحية نوعية ناجحة ؛ لأربع سيدات سعوديات تتراوح اعمارهن ما بين 60-80 سنه كنَ يعانين من آلام حادة اثناء المشي تسببت في تقليل الحركة لديهن إلى مستوى العجز عن المشي أو الجلوس بثني الركبة بشكل كامل.

وقد تم البدء بالخطة العلاجية بالعلاج بالأدوية والعلاج الطبيعي ومعاودة الكشف السريري، ليقرر الفريق الطبي التدخل الجراحي لتبديل مفصل الركبة كاملاً بمفصل صناعي.

ونجح الفريق الطبي في تلك العمليات بفضل الله ثم بفضل تجهيزات وامكانيات المستشفى المتقدمة والتي تساعد أي فريق في اجراء العديد من العمليات المتقدمة الأخرى.

وأكد الفريق الطبي أن عمليه استبدال المفصل هي الحل الجراحي الأمثل لحالات الاحتكاك المتقدم وحققت هذه العمليات نسبة نجاح عالية، هذا ويتمتع المرضى الآن بحالة مستقرة بمتابعة فريق العلاج الطبيعي.