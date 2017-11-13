نادية الزهير تفتتح معرض ” الغمام ” للخزمري

حسين العلي(صدى):

تفتتح سيدة الأعمال نادية الزهير المعرض الشخصي للفنان احمد الخزمري ” الغمام ” مساء غدا الثلاثاء بجاليرى نسما للفنون بجدة.

يقدم الفنان الخزمري اكثر من ثلاثون عملا من أخر أعماله الفنية.

الناقدة حنان حجار تحدث عن تجربة الخزمري بقولها: الخزمري ذلك المضمخ بعطر الجنوب.. غيماته السمراء تعانق الأفق يكتب الحنين غيمًا ، ويرسم الذكريات كحلًا ومرآة تتمركز في سماء اللوحة تجمع الأفق حولها وكأن خيوط ثوبها تتناسل لتعزف مساء بألوان اصطفاها من غياب الشمس ، اضاءات تتابعت تلاميح كسفر من اسفار, داود تتغنى به اللوحات.. يعزف بمزماره.. فتتمايل الشذيات مابين احمر يتراقص خيلاء وذهبي ينحني اتساقًا.

متجردًا من الزوايا ضربات فرشاته يمزجها بلمسات من حب بعثرته نسمات الجنوب فصقل الماضي بثوب الحاضر حيث تقف انثاه شامخة ندية الوجه عطرها يتسق مع باقة من زخرف بلون سيدات الجنوب .. يسرد حكايا اللوحة ويعيش مابين ألوانها تفاصيل ذكريات الأمس الذى احتوى طفولة درجت في مرتفعات الجنوب وبين زمرد خضرته تسامى في الأفق غمامه ليعلو هامة اللوحات برفعة وعزة.