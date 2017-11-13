مخاوف في المخابرات الأمريكية بشأن تلاعب الرئيس الروسي بترامب

واشنطن(صدى):

سادت حالة من القلق وسط مسؤولين سابقين بجهاز المخابرات الأمريكي، حول أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلاعب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن قال ترامب إنه يعتقد أن بوتين صادق في نفيه تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقال جون برينان المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجيمس كلابر المدير السابق للمخابرات الوطنية الأمريكية إن ترامب يسيء إدارة العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة حتى في الوقت الذي يحقق فيه محقق خاص في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.

وقال برينان في أحد برامج شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية ظهر فيه مع كلابر ”أعتقد أن السيد ترامب، لسبب ما، إما يشعر بالترويع من السيد بوتين.. يخشى ما يمكن أن يفعله أو ما يمكن أن تسفر عنه هذه التحقيقات… إن ما يفعله السيد ترامب مع الروس لا ينم سوى عن سذاجة أو جهل أو خوف “.

وقال كلابر إن الزعماء الأجانب الذين يستقبلون ترامب استقبالا رسميا قادرون على التلاعب به.

وأضاف ” أعتقد أن الصينيين والروس يعتقدون أنهم قادرون على التلاعب به “.

وتأتي تصريحاتهما بعد أن قال ترامب للصحفيين في مطلع الأسبوع إنه تحدث مع بوتين ثانية بشأن مزاعم تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية وإن الرئيس الروسي نفى ثانية التدخل.