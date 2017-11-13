30 مليار ريال حصيلة إنفاق السعوديين للتسوق عبر الإنترنت في عام

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير التجارة الإلكترونية في المملكة الصادر مؤخراً عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الإثنين أنه بلغت قيمة معاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات في المملكة نحو 30 مليار ريال العام الماضي .

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيانها اليوم أن هذه القيمة تضع سوق المملكة ضمن أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن متوسط إنفاق المتسوق السعودي التقليدي عبر الإنترنت بلغ أربعة آلاف ريال، وأن 42 في المئة من المتسوقين عبر الإنترنت خلال العام الماضي اشتروا عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي .

واوضج التقرير أن الخدمات شكلت ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية في المملكة، وأن الخدمات المرتبطة بالسفر استحوذت على الحصة الأكبر بين فئة الخدمات.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستقيم ملتقاها السنوي 2017 بعنوان ” التجارة الإلكترونية في المملكة ” غداً الثلاثاء بمقر الهيئة الرئيس في حي النخيل بمدينة الرياض الساعة التاسعة صباحاً، بمشاركة: وزارة التجارة والاستثمار، مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤسسة البريد السعودي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خبراء التجارة الإلكترونية، المستثمرين في هذا المجال، مقدمي الخدمات اللوجستية، وعدد من المهتمين بمجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويهدف الملتقى إلى تقديم نظرة شاملة على الوضع المحلي والإقليمي والعالمي للتجارة الإلكترونية من خلال جلسات حوارية مع المختصين، وتعزيز الوعي بفوائدها في المملكة .