” المرور ” يوضح حقيقة فيديو ” لا تخالف مكة تستاهل “
أوضحت الإدارة العامة للمرور حقيقة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” لا تخالف .. مكة تستاهل ” ، والذي زعم مصوره أن سيارة مرور تستغل موقف مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال المرور في بيانٍ اليوم الاثنين :لا صحة للفيديو المتداول بعنوان ” لا تخالف .. مكة تستاهل ” والذي يظهر فيه قائد المركبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أن الموقف استغل من قبل سيارة المرور، وتؤكد الإدارة العامة للمرور احتفاظها بحقها القانوني في حال ثبوت تزوير الحقائق.
لا صحة للفيديو المتداول بعنوان "لا تخالف .. مكة تستاهل" والذي يظهر فيه قائد المركبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أن الموقف استغل من قبل سيارة المرور، وتؤكد الإدارة العامة للمرور احتفاظها بحقها القانوني في حال ثبوت تزوير الحقائق
#المرور_السعودي pic.twitter.com/XrvwDTepNH
— #المرور_السعودي (@eMoroor) November 13, 2017
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