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” المرور ” يوضح حقيقة فيديو ” لا تخالف مكة تستاهل “

” المرور ” يوضح حقيقة فيديو ” لا تخالف مكة تستاهل “
علي القحطاني(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور حقيقة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” لا تخالف .. مكة تستاهل ” ، والذي زعم مصوره أن سيارة مرور تستغل موقف مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المرور في بيانٍ اليوم الاثنين :لا صحة للفيديو المتداول بعنوان ” لا تخالف .. مكة تستاهل ” والذي يظهر فيه قائد المركبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أن الموقف استغل من قبل سيارة المرور، وتؤكد الإدارة العامة للمرور احتفاظها بحقها القانوني في حال ثبوت تزوير الحقائق.


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