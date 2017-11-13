” المرور ” يوضح حقيقة فيديو ” لا تخالف مكة تستاهل “

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور حقيقة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” لا تخالف .. مكة تستاهل ” ، والذي زعم مصوره أن سيارة مرور تستغل موقف مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المرور في بيانٍ اليوم الاثنين :لا صحة للفيديو المتداول بعنوان ” لا تخالف .. مكة تستاهل ” والذي يظهر فيه قائد المركبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أن الموقف استغل من قبل سيارة المرور، وتؤكد الإدارة العامة للمرور احتفاظها بحقها القانوني في حال ثبوت تزوير الحقائق.