في أول أجزاء سلسلة العربية الوثائقية: قطر حرضت إيران على غزو البحرين

طلال الضوي(صدى):

عرضت أمس الأحد، أول أجزاء سلسلة أفلام وثائقية ثلاثية عن قطر، تحت عنوان ” تاريخ قطر.. صراع على السلطة ” ، وبدأن عرض أول تلك الأجزاء أمس الأحد.

وسيمتد عرض السلسلة الوثاقية التي أنتجتها قناة العربية، حتى الأربعاء المقبل، وهي عبارة عن فيلمين الأول مكون من 3 أجزاء، تحت عنوان “تاريخ قطر.. صراع على السلطة”، في حين يحمل الفيلم الثاني عنوان ” عش العمليات السرية “.

وجاء في الجزء الأول الذي عرض، الإشارة إلى تحريض قطر لإيران على احتلال البحرين؛ حيث يروي أحد المتحدثين كيف بدأ هذا التحريض منذ نهاية الستينات في ظل حكم الشاه لإيران، عندما بدأت الإمارات بالإضافة إلى قطر والبحرين بمباحثات لإنشاء ما عرف بالاتحاد، حينها كانت قطر تشارك في المباحثات وفي نفس الوقت تنسق مع نظام الشاه، محرضة إياه على غزو البحرين واحتلاله حتى تفشل إنشاء هذا التحالف.

وقد أثبتت الوقائع لاحقًا أن الشيخ خليفة تجاوز أمير قطر في حينه، وتفاوض مع الشاه وأخبره أنه يعارض الانضمام إلى اتحاد الإمارات التسع في الوقت الذي كان الشيخ أحمد بن علي مؤيدًا للاتحاد وعلى علاقة جيدة مع دبي.