مبادرة تعاون وشراكة وطنية لتعزيز صناعة الطيران في المملكة

سعيد العجل(صدى):

تم في معرض دبي للطيران (Dubai Airshow 2017) وفي دورته الخامسة عشرة، والذي انطلقت فعالياته صباح يوم الأحد، الثاني عشر من نوفمبر، ويستمر خمسة أيام بمطار آل مكتوم الدولي في دبي، توقيع مذكرة التفاهم لتحالف الشركات السعودية المتخصصة في صناعة الطيران يوم الإثنين 24 صفر 1439هـ الموافق 13/11/2017م وهي المبادرة التي اطلقتها شركة تقنية للطيران، التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، والتي تهدف الى خلق تعاون وبناء قدرات صناعية سعودية متخصص في صناعة الطيران والطائرات ويدعم مشاريع توطين صناعة الطيران بالمملكة العربية السعودية بما يتوائم مع رؤية المملكة وذلك لرفع نسبة المحتوى الصناعي المحلي الي 50% بحلول عام 2030.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم كلا من الأستاذ /علي بن محمد الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطيران والأستاذ / د. حمد بن سليمان اليوسفي الرئيس التنفيذي لشركة تقنية الدفاع والامن والأستاذ/ يحي بن حمود الغريبي الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطائرات والأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة والأستاذ / عبدالله بن علي العمري الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للمحركات والأستاذ/ امتياز بن محمد منظري المدير العام للشركة العربية المتقدمة للمشبهات والأستاذ/ خوزيه كويروس الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والأستاذ/ د. منصور بن عبدالعزيز بن عيد الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات والأستاذ /نيل بيفان الرئيس التنفيذي لشركة مساندة الطائرات العمودية.

وتتضمن مبادرة التحالف مشاركة واسهام الشركات السعودية المتخصصة في صناعة الطيران في دعم مشاريع شركة تقنية للطيران. حيث تعمل شركة تقنية للطيران على انشاء ثلاث خطوط انتاج للطائرات بالمملكة بمشاركة المصنع الرئيس للطائرة، هدفها تصنيع وتجميع واختبار وتوريد ثلاث أنواع من الطائرات وتوفير الصيانة والدعم اللازم لها على مدى عمر المنظومة، وهي كالتالي:

‌أ. طائرة النقل الخفيف السعودية الأوكرانية الصنع انتونوف (AN-132) ،

‌ب. الطائرة العمودية متعددة المهام الامريكية الصنع (بلاك هوك)،

‌ج. ومنظومة الطائرة بدون طيار المتعددة الاحجام والاغراض.

ولدى شركة تقنية للطيران مصنع لصناعة هياكل الطائرات والتي تدعم خطوط الإنتاج الثلاثة بالهياكل واجزائها ومكوناتها. وبالاضافة الى المشاريع الاخرى والتي تهدف الى توفير وتركيب ودمج واختبار أجهزة ومعدات الحرب الالكترونية والاستطلاع الالكتروني والبصري والراداري الجوي والبحري، ومنظومة القنص الجوي على طائرات انتونوف (AN-132) بالمملكة العربية السعودية.

وفي تعقبيه على هذه المبادرة، أفاد اللواء المتقاعد علي بن محمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطيران ان تاسيس تحالف للمصنعين المحليين لصناعة الطيران والأنظمة المحمولة جوا والمكون من الشركات الأعضاء، ليقوم التحالف بالتنسيق بين الشركات الوطنية المصنعة والمصنعيين الاساسيين للطائرات والجهات المعنية لنقل تقنية صناعة الطيران بالمملكة بما يضمن مشاركة جميع الشركات السعودية المؤهلة والراغبة في الدخول في التحالف بصفة تكاملية وليس تنافسية للاستفادة القصوى من قدرات جميع الشركات المتحالفة والبناء عليها على أساس يضمن للجميع ربحية عالية على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد ” الغامدي ” سعي الشركة جذب عملاء جدد وفتح فرص جديدة للشركة والتواصل مع الشركاء والحصول على المزيد من المشاريع للمساهمة في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين وتوطين القدرات عالية التقنية للمساهمة في تعزيز دور المملكة الإقليمي والعالمي في مجال صناعة الطائرات.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة الاوسط لمحركات الطائرات المهندس عبدالله بن علي العُمري حول مشاركة الشركة كإحدى شركات التوازن الاقتصادي الكبرى والشركة الوحيده في مجال صيانة وعمرة وتصنيع المحركات العسكرية في المملكة وتقدم خدماتها للقوات الجوية الملكية السعودية منذ أكثر من ١٦ سنه وتبلغ نسبة السعودة أكثر من ٨٢٪ كما تعتبر مشاركة شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات في تحالف شركات الطيران السعودية تحت مظلة شركة تقنية للطيران لإنشاء وتطوير قاعدة صناعية وطنيه في مجال صناعة الطيران احد الآهداف الاستراتيجيه الرئيسية للشركة.

وأضاف د. حمد بن سليمان اليوسفي الرئيس التنفيذي لشركة تقنية الدفاع والامن احدى شركات الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، والمعترف بها في توطين الصناعات العسكرية من قبل وزارة الدفاع. بان الشركة تتطلع الى التعاون في مشاريع شركة تقنية للطيران والمتعلقة بالطائرات العمودية المصنعة من قبل شركة سيكورسكي، وسلسلة الطائرات بدون طيار من نوع سي اتش بالاضافة الى طائرات أنتونوف. والتعاون مع شركات التحالف الاخرى في مجال صناعة الطيران وتطوير تعاون استراتيجي طويل الأجل من شأنه أن يؤدي إلى شراكة محددة في مجال صناعة الطيران والخدمات الاخرى ذات العلاقة. علما ان من اهداف الشركة هي إنشاء وتطوير وانتاج ونقل تكنولوجيا في مجال الدفاع والأمن والتعاون مع الشركاء الدوليين والوطنيين الاستراتيجيين لتعزيز القدرات ودعم النمو المستدام للناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات الدكتور منصور العيد أهمية المشاركة على اعتبار أن الشركة تعدُ إحدى أهم شركات برنامج التوازن الاقتصادي، التي تعمل في مجال الطائرات. حيث إن متطلبات المرحلة القادمة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 تتطلب عقد العديد من الاتفاقيات التجارية والتعاونية مع العديد من الشركات العالمية لمشاريع هامة في مجال صناعة الطيران، علما ان الشركة لديها من القدرات في فحص وإصلاح الأنظمة الهيدروليكية للطائرات، وبناء منصات تصنيع لاجزاء الطائرات، وصيانة وإصلاح بعض قطع.

وأضاف ” العيد ” أن الشركة تستهدف تأهيل الكوادر السعودية لنقل وتوطين التقنية لصناعة الطائرات داخل المملكة، لخلق قاعدة اقتصادية وصناعية واسعة بالنظر إلى ما تتطلبه المرحلة المقبلة.

وعقب التوقيع على المذكرة صرح الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة بقوله: ” نحن سعداء بتوقيع مذكرة التعاون مع شركة تقنية للطيران الرائدة في مجال صناعة الطيران، ونظراً لما تمتلكه الإلكترونيات المتقدمة من قدرات وإمكانيات تقنية عالية في مجال تصنيع وإصلاح الأنظمة الالكترونية للطائرات، فإنها تمثل الشريك الوطني الاستراتيجي المناسب لشركة تقنية للطيران التي تطمح إلى حلول تقنية عالية في هذا المجال ” .

وأضاف الدعليج : ” نحن على استعداد تام للعمل مع شركة تقنية للطيران، وتقديم كافة إمكانياتنا وقدراتنا لتلبية متطلبات تصنيع وإصلاح الأنظمة الالكترونية للطائرات الخاصة بشركة تقنية بمواصفات عالية، وفق معايير الجودة العالمية ” مؤكداً حرص الشركة على تقديم حلولها وأنظمتها التقنية حسب مواصفات العملاء وفي زمن قياسي.

كما صرح المدير العام للشركة العربية المتقدمة للمشبهات (AASC) المهندس امتياز بن محمد منظري بان الشركة متخصصة في مجال التصنيع والمساندة الفنية لاجهزة التدريب والمشبهات المختلفة للقطاعات العسكرية والمدنية وتهدف من خلال هذا التحالف الى نقل وتوطين التقنية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران احدى شركات التوازن الاقتصادي التي تاسست عام 1988م ” لقد عملت شركة السلام على بناء قدراتها المحلية على كافة المنظومات التابعة لوزارة الدفاع خلال خبراتها التراكميه في صناعة الطيران ونقل التنقية والممتدة الى ثلاثون عاما ” .

وأضاف أن شركة السلام تثمن الدعم المتواصل على كافة المستويات من حكومتنا الرشيدة، كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة السلام الاستاذ يحى الغريبي اننا نفخر بهذا التحالف السعودي بالشركات المحلية والذي يساهم في النهوض بصناعة الطيران ونقل التقنية بهذا المجال تحقيقا لرؤية للمملكة 2030.

كما عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لمساندة الطائرة العمودية والممثلة برئيسها السيد نيل بيفان عن سعادته بالمشاركة في التحالف الصناعي السعودي وتتطلع الشركة الى دعم التحالف في توطين صناعة الطيران محليا.

وفي ذات الصياغ أوضح المدير العام التنفيذي لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران المهندس علي بن عبدالله العشبان أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إحدى أهداف الشركة الاستراتيجية التي تمتد لتشمل مشاريع التصنيع المحدود لقطع غيار طائرات الدفاع الجوي والطائرات المستخدمة في أغراض المساندة العسكرية من أجل توطين هذه الصناعة واستيعاب الطلب المتزايد عليها.

