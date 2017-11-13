كريم بنزيما يهاجم كريستيانو رونالدو: لاعب أناني

ماجد محمد(صدى):

هاجم كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، زميله في الفريق كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه لاعب أناني، مشيرا إلى صعوبة عودته لصفوف منتخب فرنسا، في ظل استمرار ديدييه ديشان كمدير فني للمنتخب.

ولم يستدع بنزيما لصفوف المنتخب منذ أكتوبر 2015، قبل تفجر قضية الابتزاز الجنسي المتورط فيها ضد زميله في المنتخب، ماتيو فالبوينا.

وقال بنزيما : ” ليس لدي أي مشكلة مع المدرب، لكن بعيدًا عن هذا الأمر، لست أحمقًا، مرت سنتان ونصف السنة، وأنا بعيد عن المنتخب، وأعتقد أنه مع استمرار ديدييه ديشان كمدرب للمنتخب، فلن تكون لدي أي حظوظ في العودة “.

وأشاد بنزيما بمدربه في الفريق الملكي ومواطنه، زين الدين زيدان، وبالثقة الكبيرة التي يمنحه إياها، كما أثنى بنزيما على كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلًا: “ هذا اللاعب يبهرني كثيرًا، وما زال شابًا ونشيطًا ودائمًا ما يقدم شيئًا عندما تكون الكرة بين قدميه. لا تحتاج لرؤية ما يقدمه مع فرنسا، يكفيك مشاهدته مع “ بي إس جي ” في التشامبيونزليغ، وما يقدمه من أداء مع عمره الصغير (18 عامًا) أمر مذهل ”.

وقال بنزيما: “ رونالدو لاعب أناني، وحريص على الكرة لنفسه أكثر مني، ولكن هذا الأمر لا يزعجني على الإطلاق؛ فهو مفيد للملكي “.

وتابع: “ الكرة في إسبانيا مختلفة، والجمهور في ريال مدريد لا يتوقع سوى الأفضل دائمًا، ولذلك يطلقون صافرات الاستهجان باستمرار، رغم أن دورهم الطبيعي هو مساندة الفريق ”.