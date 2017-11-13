جاريت بيل مستمر في ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إسبانية أن ريال مدريد لن يتخلى عن النجم الويلزي جاريث بيل كما أشيع في الساعات الماضية بعد تعرضه لانتكاسة جديدة.

وكان من المفترض عودة جاريث بيل إلى الملاعب خلال مواجهة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، لكن اللاعب تعرض لانتكاسة جديدة ستطيل فترة غيابه عن الملاعب.

وادعت العديد من المصادر أن إدارة سئمت من إصابات بيل وقررت بيعه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

لكن صحيفة ماركا نفت هذه الادعاءات وأكدت على أن رئيس النادي فلورينتنو بيريز والمدرب زين الدين زيدان ما زالا يثقان بقدرات بيل وما يمكنه تقديمه لهذا الفريق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بيريز قد يلجأ إلى احتمال بيع بيل لاسيما وأنه سيجلب سعر مناسب من الأندية الإنجليزية، لكن تبقى الأولوية لمحاولة مساعدته على استعادة لياقته البدنية والحفاظ عليه مع الفريق.

وأضاف التقرير أن زيدان وإدارة يعلمان جيداً أن هذه أكثر فترة يحتاج فيها اللاعب للمساندة في ظل أزمة الإصابات التي يمر بها، لذلك لن يكون خيار البيع مطروحاً الآن وكل شيء سيتأجل حتى الصيف.