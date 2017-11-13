أول تعليق من مدير المنتخب الأولمبي بعد الفوز بودية الصين

نواف السالم(صدى):

أكد نايف القاضي مدير منتخب الأخضر الأولمبي، أن هدف المنتخب أكبر من تحقيق لقب ودي، معبرا عن سعادته بتحقيق الفوز بلقب الدورة الودية الدولية في الصين.

وقال نايف القاضي لإذاعة يو إف إم: إن الأخضر الأولمبي كان أكثر إنضباطية من جميع المنتخبات المشاركة في البطولة الدولية الودية في الصين، رغم تفوقهم في البنية الجسمانية، مشيرا إلى ان المنتخب لا يبحث عن تحقيق بطولة ودية، وما يهمنا هو الاستفادة الفنية من المشاركة فيها، وما تحقق يعتبر 1% من الهدف الرئيس الذي نسعى لتحقيقه في المشاركات الرسمية.

وختم: عبدالعزيز العرياني مهاجم الأخضر الأولمبي حصل على هداف البطولة، فيما حصل الحارس أمين بخاري على أفضل حارس.

من ناحية آخرى هنأ عادل عزّت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعثة المنتخب الأولمبي بمناسبة الفوز بالدورة الدولية الودية في الصين، ويوجه بصرف 10 آلاف ريـال لكل لاعب.