هل يهبط الأهلي بسبب قضية العويس!

ماجد محمد(صدى):

كشف القانوني والمحكم في مركز التحكيم الرياضي فهد بارباع، أن الأهلي لن يتعرض لعقوبة الهبوط للدرجة الأدنى بسبب قضية الحارس الدولي السعودي محمد العويس.

وقال بارباع في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري: ” الجمهور منقسم بقضية العويس وقرار مركز التحكيم كان بخصوص صحة عقد اللاعب فقط، مشير إلى أن تحويل قضية العويس لهيئة الرقابة والتحقيق ليس تجاوزا لمركز التحكيم ولكن بسبب شكوى من نادي الشباب لاتحاد القدم.

وأكد أنه كان يجب على النادي الاهلي أن يدعم هيئة الرياضة ويستغني عن الأشخاص لمصلحة النادي بعد التحقيقات، موضحا أنه لا توجد عقوبة تهبيط على النادي الاهلي بعد النتائج التحقيقات لكنها ضد أشخاص فقط دون النادي.