” المساحة الجيولوجية ” : هزات القصيم تابعة لزلزال العراق ولا تأثير لها

سالم المطيري(صدى):

أوضح مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية الدكتور هاني زهران أن الهزات الأرضية التي سجلتها مناطق القصيم والشمالية والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية، مترتبة على الزلزال العنيف الذي ضرب العراق مساء أمس الأحد .

وأكد زهران إن تلك الهزات ليس لها تأثير إطلاقًا كما أن المركز يتابع مع مديريات الدفاع المدني بهذا الشأن.

وكان تسبب زلزال عنيف ضرب شمال العراق وإيران مساء أمس الأحد وتسبب في مقتل وإصابة المئات بالبلدين .