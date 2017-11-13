” المساحة الجيولوجية ” : هزات القصيم تابعة لزلزال العراق ولا تأثير لها
أوضح مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية الدكتور هاني زهران أن الهزات الأرضية التي سجلتها مناطق القصيم والشمالية والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية، مترتبة على الزلزال العنيف الذي ضرب العراق مساء أمس الأحد .
وأكد زهران إن تلك الهزات ليس لها تأثير إطلاقًا كما أن المركز يتابع مع مديريات الدفاع المدني بهذا الشأن.
وكان تسبب زلزال عنيف ضرب شمال العراق وإيران مساء أمس الأحد وتسبب في مقتل وإصابة المئات بالبلدين .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37848 ] نشر منذ 28 دقيقة
اللهم سلم سلم وجنب ديارنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ,, آمين ,,
صقر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 دقائق
رحماك يارب الطف بنا ياقوى ياعزيز ولا تكلمنا لانفسنا طرفه عين