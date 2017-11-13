11 مليون ريال دخل لقاء الهلال وأوراوا في ذهاب أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

توقعت الإدارة المختصة عن بيع تذاكر لقاء الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017م، الذي سيقام على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض السبت المقبل، أن يسجل اللقاء أعلى دخل جماهيري.

وإشارت الإدارة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المالية للنادي من دخل تذاكر هذا اللقاء أكثر من 11 مليون ريال كأعلى دخل جماهيري في مباريات الأندية السعودية في المنافسات المحلية والخارجية.

ويبدأ بيع تذاكر اللقاء يوم بعد غد الأربعاء عبر منافذ بيع التذاكر في مقر نادي الهلال، وملعب الأمير فيصل بن فهد، وملعب الملك فهد الدولي، وذلك حتى يوم الجمعة المقبل، منذ الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساء بشكل يومي، على ألا يكون هناك بيع للتذاكر في نفس يوم المباراة في ملعب الملك فهد الدولي نهائياً، إذ حددت الإدارة أسعار التذاكر بقيمة 50 ريالاً للدرجة الموحدة، و500 ريال للدرجة الممتازة، و4 آلاف ريال للمنصة الفضية، و7 آلاف ريال للمنصة الذهبية.