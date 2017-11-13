لأول مرة.. العائلات تحضر مباراة الأهلي والباطن

نواف السالم(صدى):

لأول مرة تشهد مباراة الأهلي والباطن، المقرر لها في 17 يناير 2018، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حضور جماهيري للعائلات، على أن يتم الانتهاء من تجهيز الأماكن الخاصة بحضور العائلات في ثلاثة ملاعب رياضية قبل يوم 12 يناير 2018.

والملاعب الثلاثة هي مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي سيتم تخصيص عشرة آلاف مقعد فيه لحضور العائلات، وملعب مدينة الملك فهد الدولي بالرياض الذي تم تخصيص 7200 مقعد فيه للعائلات، وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام الذي تم تخصيص 4500 مقعد فيه لحضور العائلات.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد اتخذت قرارًا في أكتوبر 2017 بالسماح بدخول العائلات إلى الملاعب الرياضية، على أن يتم البدء في تطبيق القرار اعتبارًا من يناير 2018.