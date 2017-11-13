بالفيديو.. رجل يترك طفله أمام ملجأ للأيتام

بكين(صدى):

أقدم رجل صيني علة التخلص من طفله حديث الولادة، بوضعه أمام ملجأ للأيتام في الصين، داخل صندوق من البلاستيك.

وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة وصول الأب في سيارته التي أوقفها أمام ملجأ الأيتام، في مدينة تشيوانتشو، بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، قبل أن يحمل صندوقاً من البلاستيك كان الطفل بداخله، وسارع إلى وضعه أمام الملجأ، ليلوذ بالفرار من المكان على الفور.

ويقول الأطباء، إن الطفل ولد بشكل مبكر، وقدروا ولادته بعد 31 أسبوعاً من الحمل، وكان لا يزال نائماً، عندما تم العثور عليه داخل الصندوق البلاستيكي، والذي كان يحتوي أيضاً على بعض الأغطية وملابس للطفل، بالإضافة إلى مبلغ من المال، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ولم يترك والدا الطفل أية ملاحظة مع الصندوق، ولا تعرف السلطات بعد، ما الذي دفعهما إلى التخلي عنه بهذه الطريقة. وتجري حالياً رعاية الطفل في مستشفي هويان، حيث وضع في حاضنة، بناءً على توصية الأطباء.

