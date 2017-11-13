القبض على مسافر خليجي حاول تهريب ” شبلي نمر ” بمطار القاهرة

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بمطار القاهرة الدولي، القبض على مسافر كويتي حاول تهريب ” شبلي نمر ” محظور الاتجار فيهما خارج البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية إنه أثناء إنهاء الراكب لإجراءات سفره إلى الكويت على رحلة مصر للطيران، تم الاشتباه في حقائبه لظهور أجسام غريبة بداخلها، وبفحصها تبين وجود شبلي نمور حديثي الولادة ومخدرين بداخلها.

وأضافت المصادر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المسافر وإلغاء سفره واستدعاء أطباء الحجر البيطرى بالمطار لفحص الشبلين.