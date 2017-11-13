قطر تواصل الانبطاح لـ ” شريفة ” راعية الإرهاب
تواصل قطر سياسة الانبطاح والتبعية للنظام الإيراني، جاء أخرها إعلان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يصول ويجول من أجل لحلحة الأزمة الخليجية، بأن إيران دولة مجاورة لدولة الخليج وأن هناك مصالح مشركة معها.
وقال الوزير الذي دوماً ما يتعرض لمواقف محرجة في لقاءات ومؤتمرات صحفية بسبب الأزمة الخليجية، كان أخرها الصفعة التي تلقها من نظيره العراقي إبراهيم الجعفري بانتقاده للسياسة القطرية وإعلام قناة الجزيرة التابع لتنظيم الحمدين، إن الدول الأربعة لا تزال ترفض الحوار والمنطقة تعيش حالة من التوتر والتجاذبات.
وتابع أن المنطقة تفتقد إلى صوت الحكمة الذي يوقف (العبث الدائر) ويتصدى للمغامرات السياسية ويجب التوقف فورا عن خلق أزمات جديدة دون وجود استراتيجية للخروج منها”، على حد افترائه.
ووصف الوزير دولة إيران راعية الإرهاب وممولته ومزعزعة استقرار الشرق الأوسط وشعوبه، بأنها شريفة، ويجب أن يتم حل الازمات معها بالحوار، مشدداً على العلاقات القوية التي تربط قطر بها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37848 ] نشر منذ 35 دقيقة
ايهن الشريفه , قطر وإلا إيران ؟؟ هههههههههههه
,, كلهن باالهوى سوى .. عاهرات يخطبن ويتحدثن عن الشرف ,, وهن اساس القرف ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 34 دقيقة
يا رجل أستح على وجهك ….
alfahd42[ عدد التعليقات: 12577 ] نشر منذ 34 دقيقة
قلعتهم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1424 ] نشر منذ 31 دقيقة
ومن يكن الغراب له دليلاُ
يمر به ع جيف الكلاب
التم المتعوس على خايب الرجى
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1424 ] نشر منذ 29 دقيقة
سود الله وجه شريفة حقك
كرهت خلق الله حتى في اسم شريفة
يا مدعي الشرف والأخلاق
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 24 دقيقة
اهم شي انبطاحهم لا يخلف ولد متعة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 22 دقيقة
يحسسك وزير خارجية قطر انة انبطح بشرف
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 18 دقيقة
كلهم خونة اعداء للعرب والمسلمين
والطيور على اشكالها تقع.
صقر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 13 دقيقة
قبح الله وجهك ياخونه الخليج ليس بحاجتكم وسوف يكون الحل قريبا بازالتكم ان شاء الله
الغاوي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 8 دقائق
الله ياخدهم يدافعو ويرتمو باحضان من يسب امهات المؤمنين والصحابه رضي الله عنهم اخزاهم الله ونصرنا عليهم