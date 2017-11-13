8 منتخبات تقاتل على 4 بطاقات مؤهلة لمونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

تنتظر جماهير كرة القدم، باقي المنتخبات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، حيث بقيت 4 بطاقات فقط لم تُحسم من أصل 32 مخصصة لكأس العالم.

ويقاتل على اثنين من البطاقات فريقان من أوروبا من بين إيطاليا والسويد وأيرلندا والدنمارك، حيث تلتقي، اليوم الاثنين، إيطاليا مع السويد (مباراة الذهاب 1-0 لصالح السويد) في مباراة نارية، وفي اليوم الذي تليه إيرلندا والدنمارك (مباراة الذهاب تعادل سلبي).

أما المقعدان المتبقيان فهما مخصصان لمباراتي الملحقين بين نيوزيلندا وبيرو، وهندوراس وأستراليا. وانتهت مباراة الذهاب بين أستراليا والهندوراس بتعادل سلبي في هندوراس، وتقام مباراة الإياب يوم الخميس.

وكذلك انتهت مباراة الذهاب بين نيوزيلندا وبيرو بتعادل سلبي، وتقام مباراة الإياب في بيرو يوم الخميس.

وانضمّت كرواتيا وسويسرا إلى الفرق المتأهلة بعد أن فازت سويسرا على إيرلندا الشمالية في مجمل مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-0)، فيما فازت كرواتيا على اليونان بنتيجة إجمالية (4-1) وهي نفس نتيجة الذهاب.