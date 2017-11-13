إخلاء قنصلية أمريكا في هونج كونج بسبب إنذار أمني

واشنطن(صدى):

ألغت القنصلية الأمريكية في هونج كونج، المواعيد المتعلقة بمنح التأشيرات وطلب من المراجعين المصطفين لدخول المبنى مغادرة المكان، بعد العثور على مغلف يحوي مسحوقا أبيض ما أدى إلى إطلاق إنذار أمني في المجمع، قبل أن يتبين أنها مادة غير ضارة.

وشوهد رجال شرطة يضعون أقنعة واقية من الغاز خارج المبنى الواقع في القطاع الأوسط في جنوب المدينة التي تعد مركزا ماليا مهما في الصين.

ونشرت أربع شاحنات للشرطة لإغلاق مداخل القنصلية، إلا أن القنصلية الأمريكية ذكرت بعد ذلك أنه تبين أن المسحوق ليس مادة ضارة.

وقال متحدث باسم القنصلية ” يمكننا تأكيد أن ظرفا يحوي مسحوقا أبيض فتح داخل القنصلية العامة اليوم “.

وأضاف أن ” المشكلة تم حلها الآن ويمكن استئناف المواعيد المتعلقة بالتأشيرات “.