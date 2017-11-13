بالفيديو.. رد فعل ساخر لعمر السومة بعد زلزال العراق
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر ردة فعل لاعب الأهلي والمنتخب السوري عمر السومة، بعد الزلزال الذي ضرب العراق، أمس، بقوة 7.2 ريختر متسبباً في وفاة العشرات وإصابة المئات.
وظهر السومة في مقطع الفيديو وعليه علامات الخوف والصدمة بعد شعوره بالهزة الأرضية، وكان بجواره زملاؤه الذين أخذوا يضحكون ويسألونه عن سبب خوفه، فيما أكدت وسائل إعلام عراقية أن جميع اللاعبين بخير.
وكان السومة برفقة بعثة منتخب بلاده في أحد فنادق مدينة كربلاء، استعداداً للمباراة الودية التي ستجمع المنتخبين اليوم (الإثنين)، على ملعب كربلاء.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1424 ] نشر منذ 41 دقيقة
اللهم سلم سلم
هو الموت ما منه ملاذ ومهرب **متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب
نشاهد ذا عين اليقين حقيقة **عليه مضى طفل وكهل وأشيب
ولكن على السران القلوب كأننا** بما قد علمناه يقينا تكذب
نؤمل آمالا ونرجو نتاجها **وعل الردى مما نرجيه أقرب
ونبني القصور المشجرات في الهواء** وفي علمنا أنا نموت وتخرب
ونسعى لجمع المال حلا ومأتما** وبالرغم يحويه البعيد وأقرب
نحاسب عنه داخلا ثم خارجا** وفيم صرفناه ومن أين يكسب
ويسعد فيه وارث متعفف** تقي ويشقى فيه آخر يلعب
وأول ما شيدوا ندامة مسرف** إذا اشتد فيه الكرب والروح تجذب
ويشفق من وضع الكتاب ويمتن** لو أن رد للدنيا وهيهات مطلب
ويشهد منا كل عضو بفعله** وليس على الجبار يخفى المغيب
إذا قيل أنتم قد علمتم فما الذي** علمتم وكل في الكتاب مرتب
وماذا كسبتم في شباب وصحة** وفي عمر أنفاسكم فيه تحسب
فيا ليت شعري ما تقول وما الذي** نجيب به والأمر إذ ذاك أصعب
إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا **وفي كل يوم واعظا لموت يندب
ولله كم غاد حبيب ورائح **نشيعه للقبر والدمع يسكب
أخ أو حميم أو تقي مهذب** يواصل في نصح الصبا ويدأب
نهيل عليه الترب حتى كأنه **عدو وفي الأحشاء نار تلهب
سقى جدشا وأرى ابن أحمد وابل **من العفو رجاس العشيات صيب
وانزله الغفران والفوز والرضى **يطاف عليه بالرحيق ويشرب
فقد كان في صدر المجالس بهجة **به تحدق الأبصار والقلب يرهب
فطورا تراه منذرا ومحذرا **عواقب ما تجني الذنوب وتجلب
وطورا بآلاء الإله مذكرا **وطورا إلى دار النعيم يرغب
ولم يشتغل عن ذا ببيع ولا شرا **نعم في ابتناء المجد للبذل يطرب
فلو كان يفدى بالنفوس وما غلا **لطبنا نفوسا بالذي كان يطلب
ولكن إذا تم المدى نفذ القضا **وما لامرىء عما قضى الله مهرب
أخ كان لي نعم المعين على التقى** به تنجلي عني الهموم وتذهب
فطورا بأخبار الرسول وصحبه **وطورا بآداب تلذ وتعذب
على ذا مضى عمري كذاك وعمره **صفين لا تجفو ولا نتعب
وما الحال إلا مثل ما قال من مضى **وبالجملة الأمثال للناس تضرب
لكل اجتماع من خليلين فرقة **ولو بينهم قد طاب عيش ومشرب
ومن بعد ذا حشر ونشر وموقف** ويوم به يكسي المذلة مذنب
إذا فر كل من أبيه وأمه **كذا الأم لم تنظر إليه ولا الأب
وكم ظالم يندي من العض كفه **مقالته يا ويلتي أين أذهب
إذا اقتسموا أعماله غرماؤه **وقيل له هذا بما كنت تكسب
وصك له صك إلى النار بعدما **يحمل من أوزارهم ويعذب
وكم قائل واحسرتا ليت أننا **نرد إلى الدنيا ننيب ونرهب
فما نحن في دار المنى غير أننا** شغفنا بدنيا تضمحل وتذهب
فحثوا مطايا الإرتحال وشمروا **إلى الله والدار التي ليس تخرب
فما اقرب الاتى وأبعد ما مضى **وهذا غراب البين في الدار ينصب
وصل إلهي ما همي الورق أو شدا **على الأيك سجاع الحمام المطرب
على سيد السادات والآل كلهم **وأصحابه ما لاح في الأفق كوكب