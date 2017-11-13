الجيش الوطني اليمني يحبط هجومًا للميليشيات الانقلابية بتعز

فهمي محمد(صدى):

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مساء أمس الأحد، هجومًا للميليشيات الانقلابية شمال مديرية موزع وشرق منطقة يختل غربي تعز. حسبما أعلنت مصادر عسكرية.

وأفادت المصادر، أن قوات الجيش هاجمت مواقع الميليشيات في مديرية حيفان جنوب شرق تعز، وتمكنت من استعادة السيطرة على جبال الشعيب وعدد من المواقع الاستراتيجية في عزلة الأعبوس.

وأشارت مصادر ميدانية، إلى أن قوات الجيش الوطني سيطرت على جبل الشعيبي، وعدد من المواقع الاستراتيجية المطلة على مديرية طور الباحة، بعد معارك عنيفة خاضتها مع المليشيا الانقلابية.

وأحكم الجيش اليمني، سيطرته على عدد من المواقع الاستراتيجية بمديرية طور الباحة، شمالي غرب محافظة لحج، جنوب اليمن، فيما ردت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على هزائمها بالقصف العشوائي على القرى السكنية في المديرية.

استهدفت مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن ومدفعية القوات السعودية، مجاميع من عناصر الميليشيات حاولت الاقتراب من الحدود السعودية قبالة جازان، ووقصفت مواقع الميليشيات في عدة مناطق حدودية وفي جبهة نهم إضافة إلى محافظات حجة وصعدة,