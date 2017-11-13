بلدية الخرج تغلق 5 محلات لعدم وجود تراخيص

حمود العنزي(صدى):

أغلقت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخرج، خمسة محلات، لعدم حملها تراخيص بلدية، وتم إشعارها لتنفيذ الاشتراطات المطلوبة.

وشن قسم المراقبة الصحية، حملات تفتيشية على المحلات والمراكز التجارية، التي تختص بالسلع الغذائية، وتم تطبيق الغرامات البلدية إضافة إلى مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك لتخزينها بطريقة غير صحيحة.

واكد المهندس أحمد بن محمد البكيري رئيس البلدية استمرار تلك الجولات على فترتين صباحية ومسائية من قبل الأقسام المختصة بالبلدية، لتطبيق الأنظمة البلدية، إضافة إلى حرص البلدية على متابعة السلع والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمستهلك.