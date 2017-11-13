ترامب يشيد بالرئيس الفلبيني متحديًا جماعات حقوق الإنسان

واشنطن(صدى):

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعلاقات التي تجمعه بنظيره الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، رغم ضغوط تمارسها جماعات لحقوق الإنسان على ترامب لاتخاذ موقف صارم إزاء ” دوتيرتي “.

وكان الرئيسان اجتمعا على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا.

ويشن ” دوتيرتي ” حربًا دموية ضد تجار المخدرات، قتل فيها الآلاف. وقال دوتيرتي، في وقت سابق: ” سأطلب من ترامب تغيير الموضوع، إذا حدثني عن انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين.

وتعرض ترامب لانتقادات في مايو لإشادته بدوتيرتي في مكالمة هاتفية على ” العمل العظيم ” الذي يقوم به في مكافحة المخدرات.