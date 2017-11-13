ترامب يشيد بالرئيس الفلبيني متحديًا جماعات حقوق الإنسان
أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعلاقات التي تجمعه بنظيره الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، رغم ضغوط تمارسها جماعات لحقوق الإنسان على ترامب لاتخاذ موقف صارم إزاء ” دوتيرتي “.
وكان الرئيسان اجتمعا على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا.
ويشن ” دوتيرتي ” حربًا دموية ضد تجار المخدرات، قتل فيها الآلاف. وقال دوتيرتي، في وقت سابق: ” سأطلب من ترامب تغيير الموضوع، إذا حدثني عن انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين.
وتعرض ترامب لانتقادات في مايو لإشادته بدوتيرتي في مكالمة هاتفية على ” العمل العظيم ” الذي يقوم به في مكافحة المخدرات.
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