لا تشرب القهوة العربية إذا كنت تعاني من تلك المشاكل

نورة الشهري(صدى):

إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم، فأنت على رأس قائمة الممنوعين من تناول القهوة العربية، فهي تحتوي على الكافيين وبعض الأحماض التي تهيج المعدة وبطانة الأمعاء، وبالتالي ستتسبب في متاعب لمن يعانون من القرحة والالتهابات المعوية، لذا ينصحهم الأطباء بالتقليل من استهلاكها أو الامتناع عن شربها تمامًا.

ومن أضرار القهوة العربية أيضًا أنها تسبب ارتفاع مستويات ضغط الدم في حال الإكثار من تناولها، وتسارع في نبضات القلب، وتقليل قدرة الجسم على امتصاص الحديد، ويمكن أن يسبب الإكثار منها أيضًا إلى الإصابة بالأرق لاحتوائها على الكافيين المقاوم للنعاس.

ويتسبب الكافيين في تهيج الأمعاء الدقيقة، وهوما يؤدي لزيادة أعراض القولون العصبي من تشنجات في البطن ومشاكل متناوبة ما بين الإسهال والإمساك، إضافة إلى أن الإكثار منها يزيد من الحموضة.

ويحرص الكثير من أهل الخليج على تناول القهوة العربية، بشكل يومي وبكميات كبيرة، وكما أن لها العديد من الأضرار لها أيضًا فوائد عديدة، ومن تلك الفوائد، قدرتها على تنشيط الجهاز العصبي، وكبح فرط الشهية، كما أنها تمد الجسم بمواد مضادة للأكسدة تعمل على إزالة الجذور الحرة المسببة للسرطان، وتقاوم النعاس لوجود مادة الكافيين في مكوناتها، بالإضافة إلى أنها تقلل من فرص الإصابة بالجلطات الدماغية.

وتحفز القهوة العربية الأنسولين في الجسم وتزيد من كفاءته وتوازن مستوياته في الجسم، كما تحد من ألم انقباضات العضلات التي تتسبب بها التمارين الرياضية الصعبة، هذا بالإضافة إلى أنها تحد من إنتاج إنزيمات الكبد وتقي الجسم من سرطان الكبد وتليفه.