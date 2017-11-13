الإيكونومست عن سمو ولي العهد: شاب يحارب الفساد بشكل لم يسبق له مثيل

نايف السالم(صدى):

سلطت مجلة الإيكونومست البريطانية الضوء في عددها اليوم الاثنين على التغيرات والاحداث الجارية في المملكة، مؤكدة أن التغيير يسير بشكل سريع ومذهل.

ووصفت المجلة سمو الأمير محمد بن سلمان؛ بـ ” البطل ” ، فهو الشاب الذي يحارب الفساد بقوة بشكل لم يسبق له مثيل؛ مشيرة أنه يدفع إلى إصلاح المملكة عكس ما كان سابقاً؛ حيث كانت التغييرات دوماً تسير ببطء شديد.

وأضافت أنه يعمل لتخليص البلاد من الاعتماد على النفط بتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات، وكذلك محاربة الإرهاب وإبعاد الفكر المتشدّد، إلى تعاليم أكثر وسطية ومتسامحة، ولديه خطط طموحة لإصلاح الاقتصاد والحياة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن حملة مكافحة الفساد الحالية، هي خطوة نحو زيادة ” ثقة ” المستثمرين الأجانب، وهي أيضاً تدل على أن السعودية لن تتوانى في مكافحة الفساد والتصدّي له، أياً كان مرتكبه أو المتورّط فيه.