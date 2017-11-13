صفقات سعودية باكستانية بـ 2 مليون دولار

نايف السالم(صدى):

شَهِد معرض ” إكسبو كراتشي 2017 ” ، عدداً من الصفقات التجارية بين شركات المملكة ومثيلاتها من الشركات الباكستانية، بقيمة بلغت أكثر من 2 مليون دولار.

وقال الملحق التجاري في السفارة الباكستانية في الرياض الدكتور عامر حسين أن معرض ” إكسبو كراتشي2017 ” شهد حضور أكثر من 700 وفد من مختلف العالم بمشاركة مئات الشركات .

وأشاد الجميع بالمعرض وبالمنتجات الباكستانية بحضور 22 شركة سعودية وجرت صفقات تجارية بلغت أكثر من 2 مليون دولار، بالإضافة للمزيد من الصفقات التجارية والعقود المتوقعة بين شركات المملكة الباكستانية خلال الفترة القادمة.