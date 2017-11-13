تعرف على أكثر البلدان تضررا من زلزال العراق

بغداد(صدى):

بلدة ” دربندخان ” هي الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب شمال العراق، حيث وصف ريكوت حمة رشيد وزير الصحة بإقليم كردستان العراق إن الوضع بها حرج للغاية، فأكثر من 50 شخصًا أصيبوا في البلدة، وفق حصيلة أولية.

وفيما لحقت أضرار بالغة بمبانٍ ومنازل والمستشفى الرئيس، فإن ” دربندخان ” ذات الأغلبية الكردية تحظى بمكانة مهمة بحكم وجود سد دربندخان على أطرافها.وسد دربندخان، يعمل بالطاقة الكهرمائية، على نهر ديالى منذ تم إنشاؤه عام 1956، وبدأ تشغيله رسميًا سنة 1961.

ونصح مركز الأرصاد بالعراق السكان بالابتعاد عن الأبنية وعدم استخدام المصاعد الكهربائية في حال وقوع هزات ارتدادية، وأبلغ سكان بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا عن شعورهم بهزة أرضية قوية؛ لكن لم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا.