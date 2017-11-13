مذيعة ” الحريري ” تفند الأكاذيب الإيرانية القطرية وتكشف حقيقة الشخص الذي ظهر خلفها
ردت الإعلامية بتلفزيون ” المستقبل ” اللبناني بولا يعقوبيان على الأكاذيب التي لحقت لقائها الذي اجرته مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، وعلى راسها الشخص الذي ظهر بالكاميرا أثناء المقابلة.
وقالت يعقوبيان، إنها لم تلحظ أي شيء غير طبيعي منذ وصولها الرياض وحتى دخولها إلى منزل الرئيس الحريري حيث أُجريت المقابلة، ولم تلتق بأي مسؤولين سعوديين أثناء وجودها بمنزل الحريري، ولم تشاهد رجال أمن أو عتاداً عسكرياً أو تجهيزات غير اعتيادية أمام المنزل.
وذكرت أنه فيما يخص الشخص الذي ظهر بالكاميرا أثناء المقابلة وكان يمسك ورقة بيده، أنه أحد أفراد فريق الرئيس الحريري وكان يريد أن ينبهه إلى شيء ما، مؤكدةً أنه تم توضيح ذلك أثناء المقابلة.
وكانت وسائل إعلام قطرية قد سلطت الضوء على لقطة الشخص لخلق الاكاذيب والشائعات حول الحريري، وهو الأمر الذي نفته الاعلامية، واضعة حداً للشائعات والاكاذيب القطرية الإيرانية.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1424 ] نشر منذ 1 ساعة
الجزيرة
عجوز شمطاء تتزين بمساحيق التجميل
ترقع نفسها بالكذب والفتن للعنها الله
لن يضر السحاب نبح الطلاب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 1 ساعة
ومتى كانت شريفة وبنتها عندهم ذرة مصداقية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3523 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههه شريفة واخوانها اصبحو هايمين في الارض لا يعرفون كيف يتصرفون
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37848 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يفضحهم ويردي بابتهم ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 12577 ] نشر منذ 1 ساعة
كذابين من عرفناهم
كان زمان[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 37 دقيقة
القهر يخليهم يسون أكثر من كذا …..
ابوعلي990[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 33 دقيقة
اؤيد صرب قطر والجزيرة اولا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21602 ] نشر منذ 31 دقيقة
ههههههههه اما شريفه وبنتها