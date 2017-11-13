مذيعة ” الحريري ” تفند الأكاذيب الإيرانية القطرية وتكشف حقيقة الشخص الذي ظهر خلفها

بيروت(صدى):

ردت الإعلامية بتلفزيون ” المستقبل ” اللبناني بولا يعقوبيان على الأكاذيب التي لحقت لقائها الذي اجرته مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، وعلى راسها الشخص الذي ظهر بالكاميرا أثناء المقابلة.

وقالت يعقوبيان، إنها لم تلحظ أي شيء غير طبيعي منذ وصولها الرياض وحتى دخولها إلى منزل الرئيس الحريري حيث أُجريت المقابلة، ولم تلتق بأي مسؤولين سعوديين أثناء وجودها بمنزل الحريري، ولم تشاهد رجال أمن أو عتاداً عسكرياً أو تجهيزات غير اعتيادية أمام المنزل.

وذكرت أنه فيما يخص الشخص الذي ظهر بالكاميرا أثناء المقابلة وكان يمسك ورقة بيده، أنه أحد أفراد فريق الرئيس الحريري وكان يريد أن ينبهه إلى شيء ما، مؤكدةً أنه تم توضيح ذلك أثناء المقابلة.

وكانت وسائل إعلام قطرية قد سلطت الضوء على لقطة الشخص لخلق الاكاذيب والشائعات حول الحريري، وهو الأمر الذي نفته الاعلامية، واضعة حداً للشائعات والاكاذيب القطرية الإيرانية.