” الشورى ” يحسم التقويم المستخدم لحساب تاريخ التعيين والتقاعد

علي القحطاني(صدى):

وضعت لجنة الإدارة في مجلس الشورى نهاية لتوصية التقويم المستخدم في حساب تاريخ التعيين والتقاعد، داعية مؤسسة التقاعد إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ودراسة تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد.

واوضحت مصادر أن اللجنة حسمت الأمر باستهدافها لحساب عمر المتقاعد على أساس التقويم المعتمد لصرف الرواتب، من خلال تبني اللجنة لمضمون توصية للعضو فهد بن جمعة.

وطالبت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية وإجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد الخدمة وصرف المعاشات بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة.