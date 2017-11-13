رسالة من ناصر القصبي لداود الشريان تعليقاً على مغادرته ” الثامنة “

طلال الغامدي(صدى):

علق الفنان ناصر القصبي على مغادرة الإعلامي المخضرم داود الشريان برنامج “ الثامنة ” على قناة MBC1 ، إلى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، بأن هذا المكان لا يليق بك.

وكتب القصبي على حسابه في ” تويتر ” : داود الشريان هيئة الإذاعة والتلفزيون هذا المكان لا يليق بك متفاءل جداً بالنقلة التي سيحدثها داود في منصبه الجديد على كل المستويات ” .

وكان الإعلامي داوود الشريان ودع جمهوره أمس الأحد موجهاً في نهاية الحلقة الشكر والامتنان لكل من ساهم من موقعه في إنجاح برنامج الثامنة وإسماع الجمهور والمسؤولين نبض الشارع.