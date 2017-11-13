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رسالة من ناصر القصبي لداود الشريان تعليقاً على مغادرته ” الثامنة “

رسالة من ناصر القصبي لداود الشريان تعليقاً على مغادرته ” الثامنة “
طلال الغامدي(صدى):

علق الفنان ناصر القصبي على مغادرة الإعلامي المخضرم داود الشريان برنامج “ الثامنة ” على قناة MBC1 ، إلى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، بأن هذا المكان لا يليق بك.

وكتب القصبي على حسابه في ” تويتر ” : داود الشريان هيئة الإذاعة والتلفزيون هذا المكان لا يليق بك متفاءل جداً بالنقلة التي سيحدثها داود في منصبه الجديد على كل المستويات ” .

وكان الإعلامي داوود الشريان ودع جمهوره أمس الأحد موجهاً في نهاية الحلقة الشكر والامتنان لكل من ساهم من موقعه في إنجاح برنامج الثامنة وإسماع الجمهور والمسؤولين نبض الشارع.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 40 دقيقة

هههههههه
ياصدى فيه خطأ منكم عدلوه بالسطر الثاني .. ((( بأن هذا المكان لا يليق بك.)))

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